СМИ: Шепелева уволили из-за Собчак

В средствах массовой информации появились слухи, что ведущего Дмитрия Шепелева уволили из-за Ксении Собчак.

Эти слухи распространились в светской тусовке еще пару недель назад. Весьма подозрительным оказалось совпадение, когда в одно время с запуском нового телешоу Собчак ведущий передачи "На самом деле" потерял свое место.

Имелось несколько версий произошедшего. В соответствии с первой, Дмитрий сам попросил об уходе, поскольку ему якобы значительно уменьшили зарплату в пользу гонораров Ксении. Вместе с этим ходят слухи, что Шепелев испугался конкурировать с Собчак и перенервничал из-за ее появления на канале. В результате у него сдали нервы, он, как говорят в его окружении, "психанул" и поругался с руководством. Также не исключено, что уход Дмитрия стал одним из условий контракта Собчак.