66-летняя артистка и экс-супруга Евгения Петросяна, Елена Степаненко, раньше имела вес 110 килограмм при росте 168 сантиметров, а в настоящее время - 68 килограмм. Артистка раскрыла журналистам секрет своего похудения.
«Я сильно похудела за один год. И уже в течение двух лет держусь в этом весе, плюс-минус два-три килограмма», - рассказала юмористка.
А потом раскрыла секрет своей необычной «диеты».
«Вся порция должна уместиться в ладошку, а есть следует 4, 5, 6 раз в день - сколько пожелаете», - поделилась Елена.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.