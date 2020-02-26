Степаненко раскрыла секрет похудения на 42 килограмма

66-летняя артистка и экс-супруга Евгения Петросяна, Елена Степаненко, раньше имела вес 110 килограмм при росте 168 сантиметров, а в настоящее время - 68 килограмм. Артистка раскрыла журналистам секрет своего похудения.

«Я сильно похудела за один год. И уже в течение двух лет держусь в этом весе, плюс-минус два-три килограмма», - рассказала юмористка.

А потом раскрыла секрет своей необычной «диеты».