На прошедшей неделе стало известно, что Сергей Шнуров стал членом "Партии роста" Бориса Титова. А спустя несколько дней появились сведения, что известная певица Валерия намерена организовать свою политическую партию.
Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией прокомментировала эти новости. Она ждет в нижней палате парламента проведения съемок "Голубого огонька" из-за стремления звезд эстрады заняться политикой.
"Кто очередной? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим дебаты парламентских блоков Элджея и Федука? Полюбуемся на оппозиционный союз Алены Водонаевой? Какие законы нам предложат Киркоров и Басков? Как назовут партию рэперов Face, Pharaoh и Оксимирона?", — написала Наталья Поклонская.
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.