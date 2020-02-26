Поклонская выступила против артистов в политике

На прошедшей неделе стало известно, что Сергей Шнуров стал членом "Партии роста" Бориса Титова. А спустя несколько дней появились сведения, что известная певица Валерия намерена организовать свою политическую партию.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская с иронией прокомментировала эти новости. Она ждет в нижней палате парламента проведения съемок "Голубого огонька" из-за стремления звезд эстрады заняться политикой.