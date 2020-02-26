Автор хитов Лолиты назвал расценки на новые песни

Звезды российской эстрады не привыкли экономить, когда им нужны услуги хороших композиторов и аранжировщиков. Автор хитов Лолиты и Лободы Артем Иванов назвал стоимость новых композиций.

Он пояснил, что уже написал "на продажу" больше 50-ти песен. Стоимость одной композиции варьируется. На конечную цифру оказывает влияние поставленная задача. Может поступить заказ на "рядовую песню", а может, и на такую, от которой ждут попадания на самые высокие позиции музыкальных рейтингов.

Иванов рассказал, что берет за свою песню минимум 200 тысяч рублей. Что касается максимальной стоимости за одну работу, то она может доходить до двух миллионов рублей. Но композитор не уточнил, кому и когда продавал хиты за такие деньги.