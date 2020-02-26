Елена Степаненко молится за Петросяна

Юморист Евгений Петросян и артистка Елена Степаненко оформили развод после 33-х лет брака. В декабре народный артист женился на своей помощнице, которая моложе его больше чем на 40 лет.

Как пишут СМИ, Елена Григорьевна не держит зла на бывшего мужа.

Кроме этого, Елена Григорьевна много путешествует и живет в свое удовольствие. Но мысли об экс-супруге ее не отпускают: актриса, как и ранее, молится за его здоровье.