Надежда Бабкина расплакалась на программе Кудрявцевой

Новым героем телешоу "Секрет на миллион" стала популярная исполнительница Надежда Бабкина.

Как сообщает ToDay News Ufa, накануне в Сети выложили официальный анонс нового выпуска. Но редакторы не стали раскрывать все детали.

Однако у зрителей все же возник интерес к случившемуся на шоу. Вне сомнений, выпуск был полон эмоций как для Надежды Бабкиной, так и для Леры Кудрявцевой. Ведущая задавала артистке провокационные и трудные вопросы, поэтому отвечать было сложно.

Как отмечает издание, в определенный момент ведущая разволновалась. А Надежда Бабкина даже расплакалась, очевидно, решив дать ответ на секретный вопрос.