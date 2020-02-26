Новым героем телешоу "Секрет на миллион" стала популярная исполнительница Надежда Бабкина.
Как сообщает ToDay News Ufa, накануне в Сети выложили официальный анонс нового выпуска. Но редакторы не стали раскрывать все детали.
Однако у зрителей все же возник интерес к случившемуся на шоу. Вне сомнений, выпуск был полон эмоций как для Надежды Бабкиной, так и для Леры Кудрявцевой. Ведущая задавала артистке провокационные и трудные вопросы, поэтому отвечать было сложно.
Как отмечает издание, в определенный момент ведущая разволновалась. А Надежда Бабкина даже расплакалась, очевидно, решив дать ответ на секретный вопрос.
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