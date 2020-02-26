Отец Майкла Дугласа завещал свое состояние на благотворительность

Легендарный актер Голливуда Кирк Дуглас, умерший в начале февраля текущего года в возрасте 103 лет, ни единого фунта не оставил своему сыну — знаменитому актеру Майклу Дугласу.

Отмечается, что Кирк Дуглас всегда славился крупными пожертвованиями, этой традиции он не изменил и после кончины. Все свои активы в размере 61-го миллиона фунтов стерлингов он завещал на благотворительные цели, сообщает The Mirror.

Помощь от артиста, в том числе, получат детская больница Лос-Анджелеса, университет Святого Лаврентия, Синайский храм Вествуда, а также театр Кирка Дугласа в Калвер-Сити.

Но список бенефициаров не включает любимого сына Майкла, хотя, как написали многие издания, последний и не испытывает нужды в средствах, так как владеет капиталом в 300 млн долларов.