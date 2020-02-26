Садальский раскритиковал Малышеву за стремление к наживе на пациентах

Известный актер Станислав Садальский подверг критике телеведущую и врача Елену Малышеву за ее ответ возмутившейся стоимостью услуг в ее клинике россиянке. Свое мнение артист написал в Инстаграм.

"Буржуй от медицины. Елена М. объясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам нужно платить.

Почти вся ее карьера сложилась за счет постоянного присутствия на телевидения и хватки, целью которой является личное обогащение". — пояснил он.

Также Садальский поинтересовался, как можно на государственном ТВ за государственный счет рекламировать свой бизнес.

Какие цены в клинике Малышевой?