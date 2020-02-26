Известный актер Станислав Садальский подверг критике телеведущую и врача Елену Малышеву за ее ответ возмутившейся стоимостью услуг в ее клинике россиянке. Свое мнение артист написал в Инстаграм.
"Буржуй от медицины. Елена М. объясняет, что она руководит частной клиникой, поэтому всем пациентам нужно платить.
Почти вся ее карьера сложилась за счет постоянного присутствия на телевидения и хватки, целью которой является личное обогащение". — пояснил он.
Также Садальский поинтересовался, как можно на государственном ТВ за государственный счет рекламировать свой бизнес.
"Первый прием — 20 тысяч рублей, только за то, чтобы поговорить? Лихо!", — добавил он. Кроме этого, актер заявил, что не будет проходить лечение в клинике Малышевой, даже если ему приплатят за это.
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