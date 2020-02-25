Ивлеева заказала лобстера за 90 тысяч рублей

Известная телеведущая Анастасия Ивлеева (Узенюк) в своем Instagram рассказала о проведенном путешествии с супругом, певцом Элджеем, по странам Европы.

Вчера счастливая Анастасия выложила несколько сторис со своими эмоциями от Куршевеля, а также она обратилась к своим подписчикам и попросила помочь ей сделать выбор.

"Ой, девочки, не знаю, как у вас дела, меня вот супруг в Куршевель вывез. Сижу и кайфую. Вот подумала лобстера заказать, а он говорит: бери креветки", — сняла на видео свои думы телеведущая.

А в другой мини-записи телеведущая отчиталась об обеде и продемонстрировала счет за лобстера в сумме 1243 евро, что в переводе на рубли составляет примерно 90 тысяч.