Билан отменил концерт в Кирове из-за болезни

Выступление должно было состояться во вторник, 25 февраля. Но его перенесли на 23 марта. В ближайшие три дня Дима Билан вынужден будет проходить лечение.

Отмечается, что артист уже обратился к медикам. Об этом он написал в своем Инстаграм.

Чем болеет Дима Билан?

При этом Билан не стал озвучивать детали того, что конкретно у него произошло. Каждому, кто купил билет на концерт в Кирове, артист дал обещание преподнести подарок от себя лично.