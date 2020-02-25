Выступление должно было состояться во вторник, 25 февраля. Но его перенесли на 23 марта. В ближайшие три дня Дима Билан вынужден будет проходить лечение.
Отмечается, что артист уже обратился к медикам. Об этом он написал в своем Инстаграм.
При этом Билан не стал озвучивать детали того, что конкретно у него произошло. Каждому, кто купил билет на концерт в Кирове, артист дал обещание преподнести подарок от себя лично.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.