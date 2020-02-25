Дзюба назвал Ольгу Бузову прущим танком

Нападающий ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга и капитан сборной России Артем Дзюба высказал свое мнение о певице и звезде телешоу "Дом-2" Ольге Бузовой.

В интервью для YouTube-канала блогера Гены Миллера спортсмен рассказал, какую ассоциацию у него вызывает определенное слово или известная личность, среди которых оказалась и Ольга Бузова.

По признанию Дзюбы, знаменитость иногда вызывает у него недоумение, но при этом он отдает ей должное. Также он сравнил телезвезду с танком.