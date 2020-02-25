Нападающий ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга и капитан сборной России Артем Дзюба высказал свое мнение о певице и звезде телешоу "Дом-2" Ольге Бузовой.
В интервью для YouTube-канала блогера Гены Миллера спортсмен рассказал, какую ассоциацию у него вызывает определенное слово или известная личность, среди которых оказалась и Ольга Бузова.
По признанию Дзюбы, знаменитость иногда вызывает у него недоумение, но при этом он отдает ей должное. Также он сравнил телезвезду с танком.
"Прет, как танк, везде. Все про нее такого мнения, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — не испытываю ни негатива, ни какого-либо восхищения. Человек делает то, что делает", — заключил футболист.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.