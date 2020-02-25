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Бизнесмен из Петербурга рассказал о молодости Собчак и Бузовой

Шоу-бизнес

Бизнесмен из Санкт-Петербурга Юрий Дормидошин рассказал журналистам о том, какими светские львицы Ксения Собчак и Ольга Бузова были в начале 2000-х годов.

Отмечается, что 75-летний мужчина тогда посещал все важные мероприятия Северной столицы. Поэтому нет ничего странного в том, что многих нынешних звезд эстрады, кино и телевидения он запомнил еще в детском возрасте. Так, Собчак, по его словам, когда была маленькой девочкой и еще никому неизвестной личностью, уже отличалась дурным характером.

"В молодости Ксения Собчак много гуляла, делала все, что ей хотелось. Такая обычная телка", — заявил предприниматель.

Кроме этого, Дормидошин высказался и по поводу Ольги Бузовой, которая, закончив школу и поступив в СПбГУ, подрабатывала в ресторане. Он отметил, что ведущая телешоу "Дом-2" тогда трудилась официанткой и была "никакой".

Темы мнение петербург бизнесмен ольга бузова ксения собчак
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