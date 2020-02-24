В своем микроблоге артистка разметила видеоролик, где предстала перед своими фанатами в белом слитном купальнике с орнаментом на груди.
При этом Лолита иронично пояснила, что не умеет записывать ролики так, как это «делает молодежь».
Также она добавила, что планировала поплавать в бассейне с целью тренировки дыхания, поскольку «у курильщиков оно сбивается».
Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы, кто-то спросил, как у нее получилось так похорошеть и сбросить много лишних килограммов. В ответ она порекомендовала «не пить ничего без врача» и худеть естественными методами.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.