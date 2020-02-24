Известная модель и блогер Алена Водонаева не верит в искренность романа между 77-летней телеведущей Ангелиной Вовк с 52-летним Михаилом Куницыным.
Она признает, что Вовк — примадонна российского телевидения, но убеждена что она подпортит свой имидж "дешевым" пиар-романом.
"Деньги потратите, а стыд никуда не денется… Мало уже есть людей, кто бы реально верил во все, что придумывают сценаристы ток-шоу", — написала Водонаева. При этом блогер заверила, что у нее нет цели задеть чувства знаменитых деятелей искусства и кино.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.