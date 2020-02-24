Певица Любовь Успенская очень пожалела о том, что пришла на программу Ксении Собчак "Док-ток".
Передача была посвящена проблемам семьи исполнительницы — скандальной ситуации вокруг ее дочери Татьяны Плаксиной.
Во время беседы Ксения Собчак в свойственной ей настойчивой манере задавала Любови Успенской неудобные вопросы, в результате артистка сильно разволновалась.
При этом главным виновником психической нестабильности дочери Успенская считает ее отца, который якобы способствовал тому, чтобы девушка принимала запрещенные препараты.
В итоге певица покинула съемку буквально в истерике и назвала себя "идиоткой" за то, что согласилась участвовать в дальнейшем выносе сора из избы.
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