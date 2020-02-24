Собчак довела Успенскую до слез

Певица Любовь Успенская очень пожалела о том, что пришла на программу Ксении Собчак "Док-ток".

Передача была посвящена проблемам семьи исполнительницы — скандальной ситуации вокруг ее дочери Татьяны Плаксиной.

Во время беседы Ксения Собчак в свойственной ей настойчивой манере задавала Любови Успенской неудобные вопросы, в результате артистка сильно разволновалась.

При этом главным виновником психической нестабильности дочери Успенская считает ее отца, который якобы способствовал тому, чтобы девушка принимала запрещенные препараты.

В итоге певица покинула съемку буквально в истерике и назвала себя "идиоткой" за то, что согласилась участвовать в дальнейшем выносе сора из избы.