Настасья Самбурская рассказала о своей мечте покинуть Россию

Известная российская актриса Настасья Самбурская рассказала о своей мечте уехать из России. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети.

"Какая у меня мечта? Покинуть Россию на полгода и не заниматься никаким видом творчества", — сообщила Самбурская в соцсети.

В ответ на вопрос одного из поклонников, почему актриса желает покинуть родную страну, Самбурская написала, что ей надоел "собачий холод". На это другие пользователи посоветовали ей носить одежду "по погоде, а не по моде".

При этом некоторые пользователи возмутились заявлением актрисы и предположили, что она планирует жить за рубежом на средства "богатого Буратины". Но Настасья пояснила, что способна обеспечить себя и без богатого супруга.