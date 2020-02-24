Популярная исполнительница Пелагея рассказала о деталях развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным.
Ее слова приводит информагентство РИА Новости. Артистка пояснила, что не желает привлекать всеобщее внимание к этой теме.
"Это такой процесс, когда хочется укрыться в комнатке с закрытыми шторами, но я тоже так не делаю", — уточнила она и добавила, что такое состояние является хорошим периодом для перемен в жизни.
Кроме этого, Пелагея выразила благодарность всем за поддержку.
"Я вновь убедилась, какие удивительные, прекрасные, сердобольные и внимательные люди живут в России", — пояснила она.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.