Лев Лещенко считает мат уместным

Известный артист Лев Лещенко пояснил, что считает уместным мат, когда он произносится "по делу".

"Есть проект "Музыкалити", который с Максимом Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, произносят мат. Если это по делу — и я могу употребить такие выражения. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то слово матом", — пояснил он. "Грязно, когда это слишком откровенно. И когда это является действием, а не словом", — сказал Лещенко, намекая на новую работу Тилля Линдеманна Till the End, которую он ранее подвергал критике.

В названии нового проекта содержится нецензурное ругательство.