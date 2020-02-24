Известный артист Лев Лещенко пояснил, что считает уместным мат, когда он произносится "по делу".
"Есть проект "Музыкалити", который с Максимом Галкиным. Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, произносят мат. Если это по делу — и я могу употребить такие выражения. Понимаете, вместо "обалденно" я там где-то даже сказал какое-то слово матом", — пояснил он. "Грязно, когда это слишком откровенно. И когда это является действием, а не словом", — сказал Лещенко, намекая на новую работу Тилля Линдеманна Till the End, которую он ранее подвергал критике.
В названии нового проекта содержится нецензурное ругательство.
"Я полагаю, что оно не должно быть пошлым, грязным. По моему мнению, это просто безнравственный принцип искусства, очевидно, рассчитанный на эпатаж", — заключил Лещенко.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.