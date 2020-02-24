Известный продюсер Иосиф Пригожин сделал заявление, что конкурс "Евровидение" нужен тем исполнителям, которые пока не добились больших успехов.
Он пояснил, что не следит за этим конкурсом, так как считает его "телевизионной фантазией на тему музыки". Также Пригожин сказал, что у "Евровидения" нет ничего общего с трендами современности.
"Уважающий себя исполнитель не пойдет на Евровидение", — полагает он.
По мнению продюсера, конкурс организовали для того, чтобы появилась возможность донести музыку широкой аудитории. Но сейчас такая возможность появилась благодаря интернету, пояснил он.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.