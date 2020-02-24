Пригожин негативно отозвался о Евровидении

Известный продюсер Иосиф Пригожин сделал заявление, что конкурс "Евровидение" нужен тем исполнителям, которые пока не добились больших успехов.

Он пояснил, что не следит за этим конкурсом, так как считает его "телевизионной фантазией на тему музыки". Также Пригожин сказал, что у "Евровидения" нет ничего общего с трендами современности.

"Уважающий себя исполнитель не пойдет на Евровидение", — полагает он.

По мнению продюсера, конкурс организовали для того, чтобы появилась возможность донести музыку широкой аудитории. Но сейчас такая возможность появилась благодаря интернету, пояснил он.