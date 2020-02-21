Певица Валерия решила создать женскую партию

Певица Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) заявила о желании создать политическую партию и принять участие в выборах в Государственную думу в 2021 году. Об этом ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, рассказал журналистам.

Продюсер пояснил, что они задумались над тем, чтобы учредить партию под названием "Сильные женщины" к 2021 году. Политическое объединение будет бороться за права женщин, а также с насилием в семьях.

Пригожин также отметил, что эта идея "пока не обсуждалась ни с какими кураторами", но они с Валерией думают на эту тему.