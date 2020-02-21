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Гоген Солнцев раскрыл сумму пенсии пожилой жены

Шоу-бизнес

Популярный участник российских телешоу Гоген Солнцев пояснил, какой размер пенсии у его пожилой супруги Екатерины Терешкович. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети.

"Вот решил раскрыть тайну: у Катюши пенсия немногим больше 15 тысяч рублей в месяц", — сказал он.

В связи с этим, убежден Солнцев, говорить о том, что он альфонс, "смешно и аморально".

Он рассказал, что с вопросом по поводу пенсии ему несколько дней звонили представители СМИ. Солнцев ответил, что пенсия у Терешкович меньше, чем у Бориса Моисеева и Леонида Якубовича. Напомним, Моисеев получает пенсию в 25 тысяч рублей, а Якубович — 23 тысячи рублей.

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