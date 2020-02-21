Юлия Барановская дала комментарий по слухам о ее романе с Гордоном

Различные медиа неоднократно приписывали Юлии Барановской романы со знаменитостями, теперь очередь дошла и до ее соведущего по программе "Мужское — Женское" Александра Гордона.

Барановская эти слухи решила прокомментировать. Она пояснила, что вместе с Александром Гордоном она много времени проводит на работе. Их телепередача выходит два раза в неделю, и они почти живут на работе.

Сама Юлия характеризует себя как скромную и консервативную даму. При этом она намекнула, что если она не рассказывает публично о своих романах, это не значит, что их у нее нет.

Дети телеведущей теоретически уже готовы принять в семью нового отца, но у них есть свои требования — он должен быть как минимум главой какой-то большой корпорации.