Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Юлия Барановская дала комментарий по слухам о ее романе с Гордоном

Шоу-бизнес

Различные медиа неоднократно приписывали Юлии Барановской романы со знаменитостями, теперь очередь дошла и до ее соведущего по программе "Мужское — Женское" Александра Гордона.

Барановская эти слухи решила прокомментировать. Она пояснила, что вместе с Александром Гордоном она много времени проводит на работе. Их телепередача выходит два раза в неделю, и они почти живут на работе.

Сама Юлия характеризует себя как скромную и консервативную даму. При этом она намекнула, что если она не рассказывает публично о своих романах, это не значит, что их у нее нет.

Дети телеведущей теоретически уже готовы принять в семью нового отца, но у них есть свои требования — он должен быть как минимум главой какой-то большой корпорации.

программа юлия барановская александр гордон
Последние материалы
Гоген Солнцев раскрыл сумму пенсии пожилой жены
Эксперт рассказал, почему России не надо праздновать День империи
Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее
Легендарная пушка ЗиС-2 не собирается в отставку
Бронеавтомобиль "Атлет" успешно преодолел подрыв и обстрел
Мать Любови Полищук скончалась в Омске
АТОР просит правительство компенсировать убытки из-за коронавируса
Погорелов: На "Газпром Арене" во время матчей есть снайперы
Юлия Барановская дала комментарий по слухам о ее романе с Гордоном
"Бёрнли" отказался продавать Выдру "Локомотиву"
Популярное
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Здоровье
Врачи назвали ранние признаки рака толстой кишки
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Биатлон
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
Петр Фадеев "Эксперимент" в Подмосковье: штрафы за автопарковку у собственных дач и домов Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова Соломон Соловьев Секрет долголетия Жанны Кальман - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
МИД Украины: выполнить Минские соглашения невозможно
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Что было до появления Солнца и Солнечной системы?
Эрдоган: то, что происходит в Идлибе называется войной
Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика
Патриарх Кирилл: Нужно преподавать детям архитектуру
Можно ли вылечить простуду за один день?
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
В Третьей мировой Россию попытаются разорвать на куски
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
Украина не нападает на Россию из-за ядерного оружия
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ