Галкин извинился за клевету перед Наталией Гулькиной

Известная певица Наталия Гулькина, которая ранее являлась солисткой группы "Мираж", обвинила Первый канал в клевете.

В эфире программы "Сегодня вечером", которую ведет Максим Галкин, прозвучало, что за всех солисток в группе "Мираж" пела Маргарита Суханкина. Это обидело другую экс-солистку коллектива, которая утверждает, что пела исключительно сама.

"Я живой человек, и мне надоели бесконечные сплетни со стороны моих бывших коллег по "Миражу", а именно от Маргариты Суханкиной. Я долго хранила молчание после того, как мы расстались в 2011 году, но она до сих пор везде заявляет, что все в "Мираже" спела она, а другие только открывали рот. Теперь об этом сказали и на Первом канале", — возмутилась исполнительница.

В свою очередь, Максим Галкин как ведущий этой телепередачи, решил извиниться перед Гулькиной — как от себя, так и от лица Первого канала. Для этого он записал видеообращение в Инстаграм. Он пояснил, что считает Гулькину отдельной эстрадной единицей и восхищен ее вокальными способностями.