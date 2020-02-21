Волочкова запуталась в платье и упала на фотосессии

В Интернете опубликовали видео, где балерина Анастасия Волочкова оказалась в неловкой ситуации.

Артистка решила поучаствовать в фотосессии, которая завершилась конфузом. На фото балерина стоит на фотофоне. На ней надето вечернее бархатное платье в пол с высоким разрезом до бедра.

Красивой позы у Волочковой не получилось

Спустя определенное время она сделала попытку встать в красивую позу с поднятием одной ноги на пуантах. Но когда завершала элемент, не смогла удержать равновесие, поскольку запуталась в платье, и упала на пол с высоты своего роста.

Следует подчеркнуть, что это уже не первый случай, когда Волочкова потеряла равновесие из-за наряда. Ранее она падала на своем концерте, когда один из поклонников решил преподнести ей букет. Забирая цветы, балерина наклонилась, чтобы обнять и поблагодарить фаната, для чего присела на колени. Но когда она предприняла попытку встать, наступила на подол платья и упала на сцену.