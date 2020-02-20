Юрий Антонов раскритиковал современных исполнителей

Музыкант Юрий Антонов в недавнем интервью негативно высказался в адрес современных певцов. По его мнению, так называемые звезды не заслуживают внимания, поскольку у них отсутствуют талант и харизма.

Как считает Антонов, композиции, исполняемые молодыми певцами, — это однотипный набор слов и нот. В связи с этим кажется, что разные исполнители выступают с одной и той же песней.

"Как-то у меня было свободное время, я включил Муз-ТВ. Там то же самое. Исполнители меняются, а поют одну и ту же песню. Только слова немного меняются", — рассказал артист.

Также композитор считает, что голоса современных певцов лишены мужского или женского начала, кроме всего, после компьютерной обработки они превращаются в "нейтральные".