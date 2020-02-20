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Дочь Валерии Анна Шульгина раскрыла свое настоящее имя

Шоу-бизнес

Известная певица Валерия является многодетной матерью, все ее трое детей уже взрослые и самостоятельные.

Это относится и к 26-летней дочери Валерии — Анне Шульгиной, которая тоже стала профессиональной артисткой.

Известно, что Шульгина выступает под псевдонимом SHENA. Но, как выяснилось, Анна Шульгина — это ненастоящее имя молодой певицы. Об этом она рассказала сама, разместив пост в своем "Инстаграм", где предложила подписчикам поближе познакомиться друг с другом.

Оказывается, по паспорту Анна Шульгина — Шена, и теперь поклонники поняли, почему певица выбрала именно такой сценический псевдоним, изменив его на английский лад.

имя певица анна шульгина
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