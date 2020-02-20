Пластический хирург отговорил Собчак от операции

Пластический хирург Сергей Блохин отговорил телеведущую Ксению Собчак делать пластические операции в ближайшие десять лет. Врач считает, что она сейчас выглядит прекрасно для своих лет, поэтому ей нее требуется такого рода помощь.

"Мне часто задают вопросы касаемо Ксении Собчак. Я не могу называть операции, которые она делала, но одно ясно — она однозначно хотела обратиться к специалистам. Я ее отговорил от этого, поскольку и сейчас она выглядит отлично. Еще в течение лет десяти ей точно не понадобится помощь хирурга. Сама Ксения уверена в себе, хотя иногда все же обращается за услугами косметологов", — пояснил Блохин.

Ранее Собчак заявила, что планирует "стареть красиво". По ее мнению, женщина в возрасте должна уделять своей внешности больше внимания.