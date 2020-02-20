Пригожин удивил подписчиков новым образом в красной шубе

Супруг и продюсер известной певицы Валерии, Иосиф Пригожин, разместил два новых фото в Instagram. На кадрах он предстает в неожиданных образах — шубе красного цвета и тренче с анималистическим принтом. Он поинтересовался у подписчиков, какой образ ему больше к лицу.

На первом фотоснимке на Иосифе надета ярко-красная шуба, черная шляпа и синяя обувь.

Многие подписчики отметили, что он стал похож на Киркорова, а некоторые даже пошутили, не позаимствовал ли он эти вещи у Валерии.

Во втором кадре Пригожин предстал в тренче с животным принтом. Подписчики сразу же сравнили его с бароном и даже назвали Аль Капоне.