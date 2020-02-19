Два сокамерника поссорились из-за Ольги Бузовой

Двое заключенных — из Норвегии и России — разругались из-за Ольги Бузовой.

Как оказалось, Фруде Берг, которого обвинили в шпионаже, любит смотреть передачу "Дом-2". Именно из-за этой программы он и начал конфликт с соседом по камере, когда находился в одном из изоляторов Москвы.

"Я смотрел "Дом-2", а ему было непонятно, как мужчине моих лет может это нравиться", — пояснил норвежец.

Он также поделился, что хотел побеседовать с сокамерником об Ольге Бузовой, но россиянина это рассердило. Также Бергу было обещано, что если он еще раз включит "Дом-2", то телевизор выбросят в туалет, сообщает "Утро.ру".