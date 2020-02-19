Водонаева подала заявление в полицию против владельца "Царьграда"

В своем телеграм-канале телеведущая написала, что подала заявление в полицию, где попросила проверить владельца канала "Царьград" Константина Малофеева по части 2 статьи 294 УК РФ — "воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".

"У него сильно завышено чувство собственной значимости, раз он на всю страну заявляет, что намерен контролировать ход полицейской проверки в отношении меня и добиваться чего-то определенного", — сообщила Алена Водонаева.

Ведущая также пояснила, что в личном разговоре Малофеев заявил ей, что если она принесет извинения, то "он все это прекратит".

«Написала заявление, чтобы в полиции разобрались, каким образом этот человек намерен "контролировать ход доследственной проверки", чтобы довести "дело до конца"», — написала Водонаева.

Напомним, эта история связана с недавними высказываниями Алены Водонаевой по поводу маткапитала и демографической ситуации в стране.