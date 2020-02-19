Звезда телесериала "Бригада", 43-летняя актриса Екатерина Гусева посетила премьеру кинофильма "Калашников" в компании супруга, предпринимателя Владимира Абашкина. Пара редко выходит куда-нибудь вместе.
На артистке было элегантное и облегающее фигуру платье. Она призналась, что не могла не прийти именно на эту премьеру.
"Костя Буслов — хороший, талантливый, проверенный временем режиссер, да и у меня вечер оказался свободным. Я только что завершила съемки, вылезла из павильона, захотелось самой посмотреть фильм. Поэтому сегодня мы даже с супругом пришли вместе. Верим в успех режиссера, и тема хорошая. Наша!" — сказала Екатерина.
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