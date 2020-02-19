Екатерина Гусева впервые за долгое время появилась с мужем на публике

Звезда телесериала "Бригада", 43-летняя актриса Екатерина Гусева посетила премьеру кинофильма "Калашников" в компании супруга, предпринимателя Владимира Абашкина. Пара редко выходит куда-нибудь вместе.

На артистке было элегантное и облегающее фигуру платье. Она призналась, что не могла не прийти именно на эту премьеру.