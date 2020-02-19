Телеведущий Максим Галкин в настоящее время отдыхает с детьми на горнолыжном курорте в Доломитовых Альпах, где 6-летние Лиза и Гарри осваивают основы горнолыжного спорта.
Отмечается, что уже на третий день отдыха они уверенно катятся по склону рядом с отцом и тренером.
А Максим Галкин продолжает выкладывать яркие моменты своего отдыха на горнолыжном курорте в Сеть. Артист приехал на дорогой горнолыжный курорт, чтобы научить кататься на лыжах своих детей.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.