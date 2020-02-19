Пугачева назвала Муромова неудачником в ответ на критику в свой адрес

Певица Алла Пугачева ответила исполнителю Михаилу Муромову на недавно прозвучавшие в ее адрес слова критики.

Так, артист утверждал, что именно по вине Пугачевой ему не удалось стать крупной звездой советской и российской эстрады.

"Алла платила деньги, чтобы мои выступления не показывали по телевизору. У нее были знакомые, которые работали на телевидении. Она платила им зарплату, а они исполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды", — ранее говорил Муромов.

Пугачева удивилась этом высказываниям. Она пояснила, что прежде у нее с Муромовым были хорошие отношения.