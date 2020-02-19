Манукян насмехался над вокальными данными Бузовой

Известная телеведущая Ольга Бузова уже несколько месяцев встречается с блогером и рэпером Давидом Манукяном. Пара всем своим видом показывает, насколько они счастливы вместе, но только верят им далеко не все.

У пары множество скептиков, убежденных, что роман Ольги и Давида — это только грамотно продуманная пиар-кампания, выгодная им обоим.

Кроме этого, скептики уже даже обнаружили подтверждение своей версии. На днях в интернете всплыло архивное видео, которое было заснято еще несколько месяцев назад. В кадре показаны некоторые моменты с концертов Ольги Бузовой, а также реакция на ее исполнение Давида Манукяна.

Судя по кадрам, Давиду нравилось подшучивать над Ольгой и ее вокальными данными — причем в довольно жесткой манере. Так, в одном из видеороликов Давид дает подзатыльник девушке, которая наслаждается пением Бузовой. В другом видео он слушает композицию Ольги, после чего у него из носа хлещет кровь.