Известная исполнительница Алсу стала героиней шоу "Осторожно, Собчак!". В интервью ведущая коснулась скандальной темы победы дочери певицы, Микеллы, на телешоу "Голос. Дети".

"Да, я покупала голоса. Я покупала их в том количестве, которое разрешалось правилами Первого канала. Участники всех сезонов покупали свои голоса. Потому что нельзя было проголосовать, не заплатив. Каждое СМС стоило денег. Лично я купила 40 СМС. У меня два телефона. Мы также попросили проголосовать всех наших друзей и родственников", — пояснила Алсу.