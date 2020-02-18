Один из телеграм-каналов опубликовал причину, из-за которой накануне вечером, 17 февраля, был доставлен в больницу телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров.
По диагнозу медиков, во время фотосессии на кинопоказе в кинотеатре "Октябрь" Дибровым был перенесен инсульт.
Кроме этого, у шоумена выявили гипертонию.
Сейчас Дмитрий Дибров проходит лечение в отделении интенсивной терапии, его состояние врачи оценивают как средней тяжести.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.