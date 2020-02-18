Тимати отказался от участия в очередном бизнесе

Рэпер Тимати отказался от доли в онлайн-сервисе по продаже билетов Tiwo. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.

По сведениям ресурса, сервис открылся в 2017 году и у Тимати в нем была доля в 24%. Но особой прибыли это дело ему не приносило.

В 2018 году компания ушла в минус на 1,3 млн рублей, и исполнитель решил продать свою долю.

Известно, что ранее Тимати покинул футбольный бизнес.