Рэпер Тимати отказался от доли в онлайн-сервисе по продаже билетов Tiwo. Об этом сообщил один из телеграм-каналов.
По сведениям ресурса, сервис открылся в 2017 году и у Тимати в нем была доля в 24%. Но особой прибыли это дело ему не приносило.
В 2018 году компания ушла в минус на 1,3 млн рублей, и исполнитель решил продать свою долю.
Известно, что ранее Тимати покинул футбольный бизнес.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.