Разин подал иск против Малахова

Андрей Разин подал в Нагатинский районный суд столицы иск против Андрея Малахова, Юрия Шатунова и Льва Лещенко.

Как отметил продюсер, у него отменяются выступления из-за того, что случилось на шоу "Привет, Андрей!". Разин пояснил, что Шатунову был заплачен один миллион рублей за то, чтобы он обливал его грязью в эфире. Он вознамерился отсудить у Малахова крупную сумму денег.

Разин охарактеризовал программу Малахова как "заведомо проститутскую". Больше всего он был задет обвинением в выступлениях под фонограмму, а ведь Шатунов, по его словам, знает, что он всегда поет вживую.