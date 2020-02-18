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Большой театр прокомментировал жалобу Волочковой по поводу пенсии

Шоу-бизнес

Недавно балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что Большой театр не отдает ей трудовую книжку и отказывается предоставлять пенсию. При этом в театре напомнили, что такие выплаты делает Пенсионный фонд, поэтому артистке следует обращаться именно туда.

Как пояснили в пресс-службе Большого театра, Анастасия Волочкова не работала в учреждении после того, как она была восстановлена там по судебному решению. Балерина брала отпуска без сохранения содержания, передает "Рамблер".

"Касаемо пенсий, по законам РФ они выплачиваются не работодателем, а государством — Пенсионным фондом. Для получения пенсионных выплат следует собрать и предоставить ряд документов", — указывается в сообщении.

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