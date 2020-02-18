Большой театр прокомментировал жалобу Волочковой по поводу пенсии

Недавно балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что Большой театр не отдает ей трудовую книжку и отказывается предоставлять пенсию. При этом в театре напомнили, что такие выплаты делает Пенсионный фонд, поэтому артистке следует обращаться именно туда.

Как пояснили в пресс-службе Большого театра, Анастасия Волочкова не работала в учреждении после того, как она была восстановлена там по судебному решению. Балерина брала отпуска без сохранения содержания, передает "Рамблер".