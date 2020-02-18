Елена Степаненко будет вести новое шоу на ТВ

Артистка Елена Степаненко переживает новую волну популярности. Невзирая на то, что страсти после бракоразводного процесса с Евгением Петросяном потихоньку улеглись, имя юмористки активно обсуждается в прессе.

А недавно стало известно, что звезда "Смехопанорамы" подписала очень выгодный контракт с родной ВГТРК. Степаненко предстанет в роли ведущей новой юмористической программы.

Отмечается, что выпуск нового шоу уже ударил по Евгению Петросяну. Недавно холдингом были закрыты программы "Утренняя почта", "Сам себе режиссёр" и приостановлены съемки телешоу "Смехопанорама", которую вел Петросян.