Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров сегодня, 18 февраля, лично рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации. Сейчас шоумен по-прежнему находится в клинике.
По словам Дмитрия, в больнице ему пришлось остаться "на всякий случай". Он также пояснил, что ничего страшного с ним не произошло, в том числе, у него не было инсульта, о котором написали ряд журналистов. Кроме всего, телеведущий добавил, что у него никогда не было эпилепсии.
Дибров сообщил, что, скорее всего, отправится домой уже сегодня вечером.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.