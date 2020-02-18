Дмитрий Дибров рассказал о своем здоровье после обморока

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров сегодня, 18 февраля, лично рассказал о своем состоянии здоровья после госпитализации. Сейчас шоумен по-прежнему находится в клинике.

По словам Дмитрия, в больнице ему пришлось остаться "на всякий случай". Он также пояснил, что ничего страшного с ним не произошло, в том числе, у него не было инсульта, о котором написали ряд журналистов. Кроме всего, телеведущий добавил, что у него никогда не было эпилепсии.

Дибров сообщил, что, скорее всего, отправится домой уже сегодня вечером.