Степаненко высказалась по поводу беременности жены Петросяна

Актриса Елена Степаненко высказалась по поводу возможной беременности молодой супруги Евгения Петросяна.

"Это хорошо", - заявила Степаненко на шоу "Пусть говорят".

Как передает "СтарХит", ранее в СМИ появилась информация, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова скоро станут родителями. Но ни сам юморист, ни его новая жена ничего не говорили на эту тему. При этом знакомые семейной пары утверждают, что Брухунова сейчас находится в положении.

Так, художник Никас Сафронов недавно рассказал, что «от многих слышал» о беременности Татьяны. По его мнению, появление на свет ребенка пойдет на пользу артисту, добавит ему энергии и позволит сбросить «лет 30».