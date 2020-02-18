Сегодня, 18 февраля, 85-летний юбилей отмечает Геннадий Гладков, композитор, народный артист России.
Легенда российской культуры, написавший музыку к мультфильму "Бременские музыканты", картинам "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо" и многим другим фильмам, составившим золотой фонд отечественного кинематографа, принимает поздравления от поклонников, среди которых и российский президент.
"Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания",
- говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.
Сам юбиляр ранее признавался, что встретит 85-ый день рождения за работой:
"Сейчас пишу музыку для цикла вокальных произведений на стихи басен Крылова. Это будет целый спектакль под названием "Ужин с Крыловым".
А вот традиционный в таких случаях юбилейный концерт Геннадий Гладков подарит поклонникам в следующем году.
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