Композитор Геннадий Гладков отмечает юбилей

Сегодня, 18 февраля, 85-летний юбилей отмечает Геннадий Гладков, композитор, народный артист России.

Легенда российской культуры, написавший музыку к мультфильму "Бременские музыканты", картинам "Джентльмены удачи", "Обыкновенное чудо" и многим другим фильмам, составившим золотой фонд отечественного кинематографа, принимает поздравления от поклонников, среди которых и российский президент.

Юбиляра поздравил президент

"Вы в полной мере реализовали свой яркий, самобытный талант, состоялись как замечательный композитор, автор музыки ко многим художественным, мультипликационным фильмам, театральным постановкам. Такой творческий, вдохновенный труд, значимый личный вклад в развитие лучших традиций отечественного искусства достойны самого глубокого признания",

- говорится в поздравительной телеграмме Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Празднование откладывается

Сам юбиляр ранее признавался, что встретит 85-ый день рождения за работой:

"Сейчас пишу музыку для цикла вокальных произведений на стихи басен Крылова. Это будет целый спектакль под названием "Ужин с Крыловым".

А вот традиционный в таких случаях юбилейный концерт Геннадий Гладков подарит поклонникам в следующем году.