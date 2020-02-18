"Док-Ток" о доценте Соколове: почем платят "защитникам" убийцы

На "Первом канале" полным ходом идет запись очередного выпуска нового шоу Ксении Собчак "Док-Ток", который будет посвящен историку Олегу Соколову, убившему осенью 2019 года свою аспирантку Анастасию Ещенко.

Питерский портал "Фонтанка.ру", с самого начала той трагической истории отслеживающий все перипетии уголовного дела, сегодня поделился подробностями съемок программы про историка-расчленителя.

Как удалось узнать изданию,

в гостевой сектор шоу приглашены в основном те, кто сочувствует Соколову.

Как рассказали "Фонтанке" сразу несколько приглашенных гостей, работа над выпуском началась примерно полтора месяца назад. Участников эфиров продюсеры привлекали весьма солидными гонорарами:

"Некоторые предложения превышают сумму в 1 млн рублей. Есть и меньшие расценки. Так, бывшие студенты Соколова, у которых нет эксклюзивной информации, получат по 50 — 70 тысяч рублей", — пишет автор материала.

Никого из тех, кто "очернит" образ героя программы

Не может не удивить тот факт, что оппонентов Соколова:

Евгения Понасенкова, который когда-то обвинял "героя выпуска" в плагиате и был с ним из-за этого в состоянии конфликта,

Антона Кужима, "нелюбимого" студента доцента

— по информации, которой на сегодня располагает "Фонтанка.ру", на эфир не пригласили.

Звездный час адвоката

"Основным апологетом Соколова выступает адвокат Александр Почуев — автор версий убийства о полной луне, медикаментозном помешательстве и аффекте", — сообщает издание.

И, к слову, сам Почуев прокомментировал уже свое участие в программе.

"По вопросу съемок, интервью и иного взаимодействия со СМИ я, как адвокат, изначально занимал открытую публичную позицию в данном громком деле и буду защищать своего клиента везде, где будут выдвигаться обвинения",- написал он в СМС- сообщении (цитата "Фонтанка.ру").

Не только про убийство

Со слов собеседников издания, которых мы все скоро увидим на экранах телевизоров, этот выпуск "Док Ток" будет не только про обстоятельства убийства Анастасии Ещенко. Вниманию "заинтересованной общественности" будет представлена "эксклюзивная информация" о любовных похождениях "русского Наполеона" — Соколова.