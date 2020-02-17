Татьяна Брухунова, молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, сделала признание, что она страдает от излишнего внимания со стороны общества и медиа.
В своем аккаунте в Instagram она написала, что ей совсем не нужна та популярность, которая на нее свалилась в последнее время. По словам Татьяны, она вовсе не публичный человек.
"Не посещаю мероприятия, не люблю и не понимаю бессмысленные тусовки. К тому же в последние два года я, как минимум, шесть раз хотела удалить все аккаунты из сосетей", — написала Брухунова.
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