Супруга Петросяна заявила о своей усталости от публичности

Татьяна Брухунова, молодая супруга юмориста Евгения Петросяна, сделала признание, что она страдает от излишнего внимания со стороны общества и медиа.

В своем аккаунте в Instagram она написала, что ей совсем не нужна та популярность, которая на нее свалилась в последнее время. По словам Татьяны, она вовсе не публичный человек.