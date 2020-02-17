Игорь Вдовин прокомментировал свой долг в 3 млн перед Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова до сих пор надеется вернуть 3 млн долларов, которые ранее она одолжила своему бывшему мужу Игорю Вдовину. Предприниматель под различными предлогами пытался увильнуть от возврата этого долга, но артистка до сих пор об этом не забыла.

Балерина в очередной раз заявила, что фактически Игорь продолжает пользоваться ее деньгами, тратя крупные суммы на свою новую избранницу, телеведущую Елену Николаеву. При этом деньги своей бывшей жене он возвращать явно не планирует.

Игорь Вдовин отказался от комментария

Журналисты связались с Игорем Вдовиным, но он подробно комментировать денежные вопросы, связанные с экс-супругой, отказался. Также короткий комментарий по ситуации дала и нынешняя подруга Вдовина. Она пояснила, что вряд ли сядет за стол переговоров с Анастасией Волочковой.