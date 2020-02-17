Наталья Водянова заявила о незнании основ географии

Известная модель Наталья Водянова поделилась на своей страничке в соцсети эксклюзивным видео.

Она предстает в кадре в обычном белом халате, а в руках у нее — тарелка с едой. Очевидно, что ролик сняли в перерыве между съемками.

При этом Наталья призналась, что до настоящего времени не знала, что Сицилия — это остров в Италии. Разумеется, Водянова слышала о Сицилии ранее, но никогда не думала, что это именно остров.

При этом модель иронично относится к своим познаниям в географии. Она сказала, что ей стыдно перед подписчиками. Но больше всего Наталья стесняется своих неважных знаний в этой области перед собственными детьми. Она попросила фанатов не говорить об этом ее отпрыскам.