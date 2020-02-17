Волочкова планирует судиться за пенсию

Экс-балерина Анастасия Волочкова намерена подать в суд на Большой театр. По ее словам, руководители учреждения отказываются выплачивать ей заслуженное пособие.

Артистка напомнила, что так как балерины рано уходят на пенсию, она стала пенсионеркой уже в 38 лет. При этом в Большом театре она не выступает с 2003-го года.

"Но мне не выплачивают пенсию. Мне ее не дают в Большом театре, хотя трудовая книжка там находится до сих пор", — пояснила экс-балерина в эфире радио "Комсомольская правда".

Также она добавила, что уже обратилась к услугам адвоката касаемо пенсии. В театре ее представителю пояснили, что придется еще доказать, что "Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла 32-м лебедем, а являлась солисткой".

Сама балерина объяснила, что она решила обратиться в суд из принципа.