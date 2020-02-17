Собчак высказалась против силикона для поддержания красоты

Известная телеведущая Ксения Собчак выступила против силикона и филлеров для поддержания молодости. Она отметила, что средства лучше потратить на хорошего косметолога и занятия спортом.

"Не хочу никого осуждать, но, на мой взгляд, лучше потратить деньги на отличного косметолога и спорт, чем на бесконечные филлеры, которые позже обвиснут", — написала Собчак в своем аккаунте в соцсети.

Также теледива добавила, что у нее "все натуральное", а силикон отсутствует.

Кроме всего, Ксения написала, что ей не нравятся татуировки на теле.