Бузова нарядилась в медсестру в честь Дня влюбленных

Известная телеведущая Ольга Бузова порадовала своих фанатов новым постом. В нем она поздравила поклонников с Днем святого Валентина под фотоснимком, где она изображена в костюме медсестры: коротком белом платье с крестом и белых чулках в сетку.

"С праздником, мои хорошие. Умение любить — это дар… Не каждый может дарить это чувство с искренностью и по-настоящему. Я желаю, чтобы каждый из вас испытал это", — написала Ольга.

Напомним, сейчас телезвезда находится в отношениях с блогером Давидом Манукяном. В подписи к кадру она поинтересовалась, нравится ли возлюбленному ее образ. В ответ тот написал, что да.

Пара совместно снимает короткие смешные видео для соцсетей и уже успела отдохнуть в Куршавеле и Таиланде. В Сети ходят слухи о скором бракосочетании, а кто-то уверен, что Бузова уже ожидает ребенка от бойфренда.